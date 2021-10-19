Старт продаж планшета Lenovo YOGA Tab 13 в Украине

19 октября 2021, 13:45

Компания Lenovo объявила о старте продаж в Украине новой модели планшетов на базе Android – YOGA Tab 13.

Новинка представляет собой устройство с мощным “железом” и тактильно приятным покрытием корпуса. Высокая производительность процессора обеспечивает продуктивную работу устройства в бытовых задачах или для более сложных, таких как редактирование таблиц. Помимо изысканного дизайна, YOGA Tab 13 выделяет 13-дюймовый дисплей, который делает его универсальным мультимедийным устройством для всех членов семьи, будь то совместный просмотр кино или видеоконференция.



Планшет Lenovo YOGA Tab 13 оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge и может автономно работать до 11,7 часов1. Такие характеристики делают планшет универсальным устройством для развлечений и рабочих задач: мощный процессор позволяет быстро переключаться между приложениями, смотреть фильмы или оперативно доработать важную презентацию. Мобильная платформа, созданная специально для ресурсоемких программ, позволяет играть даже в самые требовательные к графическим ресурсам игры, не вставая с дивана или кровати. Пользователь может играть и побеждать в новейших AAA-играх на облачной игровой платформе с минимальными задержками.

Если пользователь часто проводит онлайн-встречи, любит делиться новостями с друзьями или созваниваться с родственниками, то этот планшет отлично справится с подобными задачами. Lenovo YOGA Tab 13 подходит для проведения видео-конференций. 8-мегапиксельная камера записывает видео в формате Full HD, что позволяет сохранять важные моменты в хорошем качестве. Камера также оснащена сенсором глубины сцены, что позволяет размывать фон во время созвонов. Для высококачественной записи звука инженеры предусмотрели несколько микрофонов, которые расположены по периметру планшета.

На главном экране есть возможность открыть новый единый развлекательный портал Entertainment Space. Пользователь может войти в систему с помощью собственных служб подписки и получить персонализированный доступ к любимым развлекательным ресурсам – от фильмов и телепередач до игр и книг. Теперь все находится в одном месте и не нужно переключать приложения. Планшет Lenovo YOGA Tab 13 также сертифицирован для трансляции сериалов и программ Netflix в формате HD2.

Планшет оснащен двумя разъемами: стандартный для зарядки и HDMI, что позволяет использовать гаджет как второй экран, подключив его к ноутбуку. Сенсорный 13-дюймовый дисплей с разрешением 2K (2160x1350 пикселей) и 100% цветового охвата стандарта sRGB обеспечивает высококачественную картинку во время просмотра рабочих файлов. Яркость экрана до 400 нит позволяет комфортно использовать устройство как в помещении, так и на улице.

Четыре динамика и поддержка технологии Dolby Atmos обеспечивают качественный звук, создавая ощущение небольшого домашнего кинотеатра или студии. Для безопасности на всех планшетах YOGA Tab 13 установлено приложение KidSpace от Google. Оно пригодится на случай если у пользователя – маленькие дети и нужно контролировать, во что они играют или какой контент смотрят. Сделать это легко – нужно создать дополнительный детский аккаунт и настроить ограничения. Впоследствии, ребенок получает безопасное пространство для развлечений, а родители за него не волнуются.



Планшет Lenovo YOGA Tab 13 выделяется изысканным дизайном и мягким износостойким материалом, который устойчив к внешним воздействиям. Гаджет доступен в темно-сером цвете (Shadow Black). Также на устройстве есть выдвигающаяся минималистичная подставка, сделанная из стали и покрытая резиновой подкладкой. Она позволяет ставить планшет в любое удобное положение, в зависимости от целей и задач пользователя. При необходимости гаджет можно даже повесить на стену. Вдобавок к базовому комплекту можно приобрести фирменный стилус Lenovo Precision Pen 2 – цифровое перо черного цвета. Две кнопки расположены на корпусе изящного аксессуара. Их можно запрограммировать на выполнение опции и действия, которые чаще всего используются: стереть текст, сделать снимок экрана. Стилус распознает 4096 вариантов наклона, а также силы нажатия. Аксессуар способен работать автономно до 200 часов3, поэтому не нужно отвлекаться для подзарядки. Многофункциональное дополнение упростит работу, если нужно оперативно ответить своему коллеге или появилось творческое вдохновение порисовать.

В Украине планшет Lenovo YOGA Tab 13 доступен по акционной цене от 22 999 грн со стилусом в подарок.

Технические характеристики Lenovo YOGA Tab 13

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870 (до 3,2 ГГц)

Операционная система: Android 11

Дисплей: сенсорный 13-дюймовый 2K (2160x1350), до 400 нит

Графика: интегрированная Qualcomm Adreno 650 GPU

Камеры: фронтальная камера – 8 Мпикс RGB, датчик приближения ToF

Оперативная память: 8 ГБ LPDDR5

Накопитель: 128 ГБ

Аудиосистема: 4 стереодинамика JBL, x2 по 2 Вт (сверху), x2 по 2,5 Вт (снизу), поддержка технологии Dolby Atmos

Порты: 1 USB-C 3,1 Gen 2 (Power Delivery 3.0 и DisplayPort 1.4), 1 вход micro HDMI с поддержкой HDCP 1,4

Батарея: 10200 мА*ч, до 11,7 часа автономной работы, поддержка быстрой зарядки Rapid Charge

Сети: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Габариты: 293,35 x 203,98 x 24,9 мм

Вес: 830 г

Цвет: черный (Shadow black)