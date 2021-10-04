Планшет YOGA Tab 11 доступен в Украине

4 октября 2021, 10:45

Компания Lenovo анонсирует старт продаж в Украине продуктивного и автономного планшета на базе Android – Lenovo YOGA Tab 11.

Эргономичный дизайн позволяет брать его в дорогу и всегда иметь под рукой гаджет для комфортного отдыха или оперативного включения в рабочие задачи. 11-дюймовый 2К-дисплей в сочетании с аудиосистемой с поддержкой технологии Dolby Atmos обеспечивает стереозвучание и качественную картинку для наслаждения интересными киносюжетами и увлекательными видеоблогами. Новый Lenovo YOGA Tab 11 станет надежным помощником в повседневной жизни для любого из членов семьи.

Новинка от Lenovo оснащена восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T с тактовой частотой 2 ГГц. Планшет работает на базе операционной системы Android 11. Оперативная память объемом до 8 ГБ обеспечивает быстрый запуск программ, а накопитель объемом до 256 ГБ сохранит все фотографии и премьерный сезон любимого сериала. На других устройствах часто пропадает соединение с сетью и раздражают зависания видео или игр? YOGA Tab 11 оснащён встроенным модулем Wi-Fi 11 для быстрого интернет-подключения и опциональным LTE-модулем, чтобы оставаться на связи в любом месте. Аккумулятор емкостью 7500 мА*ч обеспечивает до 15 часов автономной работы1 и поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge.

Дизайн Lenovo YOGA Tab 11 разработан для комфортного ежедневного пользования. В корпус встроена удобная металлическая подставка, которая помогает разместить гаджет почти везде. Нужно провести мини-презентацию? Планшет можно с легкостью повесить на стену и демонстрировать контент. Корпус устройства выполнен из алюминия и украшен тканевыми элементами. В округлой боковой части гаджета скрыты аккумулятор и стереодинамики. Устройство толщиной 8,3 мм и весом 650 грамм станет верным спутником в семейных путешествиях.



Надоели компромиссы по поводу качества изображения при просмотре любимых программ и голливудских новинок? С Lenovo YOGA Tab 11 подобные проблемы не возникают, ведь 11-дюймовый дисплей с разрешением 2К (2000x1200) обеспечивает высокое качество изображения и детализированную картинку при просмотре видео и в играх. Благодаря IPS-матрице планшет имеет широкие углы обзора и высокую точность передачи цветов. Наслаждаться контентом можно даже в солнечный день благодаря яркости экрана до 400 нит. Шёпот героя в боевике, концерт симфонического оркестра или спецэффекты во время игры – со стереодинамиками от JBL® и технологией Dolby Atmos® пользователь не пропустит ни одной важной детали.

Планшет Lenovo YOGA Tab 11 подходит не только для мультимедийных развлечений, но и для творчества, ведь дает возможность создавать авторские эскизы с помощью стилуса. Фирменный аксессуар Lenovo Precision Pen 2 интуитивно понятный в использовании и распознает 4096 вариантов наклона и силы нажатия для максимальной точности визуализации идей. Также аксессуар работает автономно до 200 часов2, поэтому не требует постоянного внимания и частого прерывания творческого процесса. Если муза не покидает уже несколько часов подряд, работа с планшетом будет комфортной для глаз, ведь YOGA Tab 11 прошел сертификацию TÜV Rheinland, что гарантирует меньшее влияние вредного синего излучения экрана.



Планшетом могут пользоваться все члены семьи не мешая друг другу благодаря возможности входа в личный аккаунт. Безопасную и быструю авторизацию обеспечивает TOF-сенсор для распознавания лица. Занять маленьких членов семьи поможет Google Kids Space, где собран не только интересный, а и развивающий контент для детей от 3 до 8 лет. Юные пользователи получат новейшие программы, видео и книги, а также увлекутся исследованиями интересных тем. Родители могут настраивать рекомендации для ребенка через Family Link, а вход в Google Kids Space ребенок осуществляет через учетную запись Google.

В Украине планшет Lenovo YOGA Tab 11 доступен в темно-сером (Slate Grey) цвете по цене от 11 499 грн.

Технические характеристики Lenovo YOGA Tab 11

Процессор: MediaTek Helio G90T (до 2 ГГц)

Операционная система: Android 11

Дисплей: сенсорный 11-дюймовый, 2K (2000x1200), IPS-матрица, яркость до 400 нит

Графика: интегрированная ARM Mali-G76 MC4 GPU

Камеры: фронтальная камера - 8 Мпикс, основная - 8 Мпикс

Оперативная память: до 8 ГБ LPDDR4x

Накопитель: до 256 ГБ

Аудиосистема: четыре стерео JBL с технологией Dolby Atmos, двунаправленный микрофон

Порты: USB 2.0 Type-C, MicroSD

Батарея: 7500 мА*ч, до 15 часов автономной работы

Сети: Wi-Fi 11 a/b/g/n/ac двухдиапазонный, Bluetooth 5.0, LTE модуль (опционально)

Габариты: 256,8 x 169 x 8,3 мм