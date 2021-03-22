Для оперативных рабочих задач и отдыха: планшет Lenovo Tab P11 Pro

22 марта 2021, 9:45

Компания Lenovo объявила о старте продаж в Украине одного из самых тонких и мощных планшетов на базе Android – Tab P11 Pro.

Новый гаджет – тщательно продуманное устройство для быстрого решения рабочих задач. Производительности его процессора хватит для бесперебойной работы с программами офисного пакета. К тому же в базовую комплектацию новинки входят клавиатура и стилус, которые позволяют оставаться продуктивным даже в пути. 11.5-дюймовый OLED-дисплей – еще одна бесспорная "изюминка" планшета. Что бы ни планировал делать пользователь – смотреть мультик вместе с ребенком или отвечать на рабочие письма – Tab P11 Pro всегда под рукой и готов работать с максимальной производительностью.

Автономный и производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G и до 6 ГБ оперативной памяти позволяют устройству быстро реагировать на команды. Премиальный гаджет толщиной 5.8 мм и весом 485 граммов можно компактно разместить даже в небольшой сумке. Это позволяет пользователю удобно работать с офисными программами везде, оперативно вносить правки, делать графические заметки и смотреть фильмы в командировке.

Tab P11 Pro оснащен 11.5-дюймовым экраном с разрешением 2К (2000×1080 пикселей), что делает его самым большим Android-планшетом в портфеле Lenovo. В отличие от "младшего брата", Pro-версия получила OLED-дисплей, который отличает устройство насыщенной, яркой и контрастной картинкой. Инженеры компании превзошли себя и создали сенсорный экран с самыми тонкими рамками среди всех планшетов Lenovo. Вдохновение нарисовать новый эскиз пришло во время отдыха на природе? Экран даже в солнечный день вне помещения сохраняет комфортную для работы и развлечений картинку благодаря яркости до 500 нит.



Четыре стереодинамика от компании JBL, разбивка звука по каналам и поддержка технологии Dolby Atmos отвечают за качественный звук при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Аккумулятор емкостью 8600 мА*ч позволяет устройству автономно работать до 15 часов1 в режиме воспроизведения видео и до 8 часов в режиме веб-браузинга. Даже длительная работа с планшетом будет комфортна для глаз, ведь Tab P11 Pro прошел сертификацию TÜV Rheinland, которая гарантирует меньшее влияние вредного синего излучения экрана.

Надежный корпус из сплава алюминия дополняет лаконичный и современный дизайн новинки Lenovo Tab P11 Pro. Дополнительно защитить устройство и проявить индивидуальность можно с помощью чехла, который одновременно будет служить и удобной опорой. С “умной” фронтальной камерой владелец быстро войдет в систему при помощи технологии распознавания лица. Видеозвонок с мамой через несколько минут, а ребенок снова разбросал игрушки по комнате? Камера спасет от неожиданной уборки и размоет беспорядок на фоне. Основная камера на 13 Мпикс и широкоугольная на 5 Мпикс помогут сделать качественные фото.



Нужно срочно включиться в рабочие задачи во время семейного уикенда, а под рукой только планшет? В отличие от Tab P11, в комплектацию Pro-версии входит ультратонкая клавиатура Keyboard Pack. Она легко присоединяется к планшету и позволяет работать более эффективно и удобно. При подключении клавиатуры планшет сразу переходит в бизнес-режим – все открытые или закрепленные приложения размещаются в нижней строке, повторяя панель задач в Microsoft. Бизнес-режим на Lenovo Tab P11 Pro позволяет открыть приложения в отдельных окошках и расположить несколько программ на рабочем столе одновременно. Таким образом, планшет превращается в компактный ноутбук с 11.5-дюймовым экраном, насыщенной картинкой и производительностью домашнего ПК.

Для творческих владельцев в комплектации Lenovo Tab P11 Pro предусмотрен полезный аксессуар – стилус Lenovo Precision Pen 2. Он удобен с первой минуты, ведь интуитивно понятен в использовании, распознает наклон и силу нажатия благодаря 4096 уровням давления. Переживаете, что аксессуар нужно часто заряжать? Новый стилус работает автономно до 200 часов2, поэтому в моменты творческого вдохновения он всегда готов к работе.

На украинском рынке Lenovo Tab P11 Pro доступен по цене от 17 999 грн по предзаказу.

Технические характеристики Lenovo Tab P11 Pro

Процессор: Qualcomm Snapdragon 730G (до 2.2 ГГц)

Операционная система: Android 10

Дисплей: сенсорный 11.5-дюймовый 2K (2560x1600) дисплей, OLED-матрица, до 500 нит

Графика: интегрированная Qualcomm Adreno 618 GPU

Камеры: фронтальная камера – 8 Мпикс RGB + 8 Мпикс инфракрасная (IR) & RGB (фиксированный фокус), основная — 13 Мпикс (автофокус) + 5 Мпикс (широкоугольная)

Оперативная память: до 6 ГБ LPDDR4

Накопитель: до 128 ГБ

Аудиосистема: четыре стереодинамика JBL с технологией Dolby Atmos, двунаправленный микрофон

Порты: USB 3.2 Type-C, MicroSD

Батарея: 8400 мА*ч, до 15 часов автономной работы

Сети: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac двухдиапазонный 2.4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS

Габариты: 264.28 x 171.4 x 5.8 мм

Вес: 485 г

Цвет: темно-серый (Slate Grey)