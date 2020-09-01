Новинки Lenovo сделают учебу дома увлекательной

1 сентября 2020, 10:45

Компания Lenovo презентовала новые устройства для всей семьи и “умного” дома: планшет Lenovo Tab P11 Pro премиум-класса на базе Android, планшет Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения с поддержкой нового режима Google Kids Space и универсальные смарт-часы Lenovo Smart Clock Essential.

Новый премиальный Lenovo Tab P11 Pro — потребительский Android-планшет от Lenovo. Благодаря 11,5-дюймовому OLED-дисплею с разрешением 2K (2560x1600 пикселей), поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision пользователи смогут наслаждаться фото- и видеоконтентом на легком и производительном устройстве в любом месте. Фильмы, видео, музыка воспроизводятся с высокой точностью, четыре 2,5-полосных динамика JBL, оптимизированными технологией Dolby Atmos и улучшены интеллектуальными алгоритмами, это обеспечивает объемный звук, направленный на пользователя. Ультратонкий корпус сделан из алюминиевого сплава, имеет уникальную двухцветную отделку, тонкие лицевые панели 6,9 мм и максимальную толщину 7,7 мм.

Lenovo Tab P11 Pro подходит для работы дома, в кафе и других местах, которые могут вдохновить пользователя. Дополнительная клавиатура и стилус, удобные “горячие” клавиши для основных действий и приложения Microsoft Office помогут мгновенно повысить эффективность. Планшет оснащен энергоэффективной мобильной платформой Qualcomm Snapdragon. Lenovo Tab P11 Pro предлагает “умные” функции авторизации без касания2 благодаря технологии распознавания лица, а также размытие фона во время видеозвонков. Это не только поможет повысить конфиденциальность пользователя, но и идеально подойдет для работы из дома.



Каждый член семьи найдет занятие по душе с новым планшетом Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения. Устройство поддерживает Kids Space от Google — новый детский режим, который впервые доступен на планшетах Lenovo3, он оптимизирован для поиска и потребления контента. Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения — это мультимедийный хаб с 10,1-дюймовым TDDI WVA-дисплеем с разрешением HD (1280x720 пикселей), двумя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, производительным восьмиядерным процессором с частотой до 2,3 ГГц и технологией TÜV Rheinland для защиты глаз от излучения синего света.

Режим Kids Space от Google на Lenovo Tab M10 HD 2-го поколения рекомендует приложения, книги и видео5 для обучения, творчества и развития ребенка, основываясь на его интересах (рекомендуется для детей до 9 лет). Функция родительского контроля Family Link от Google поможет управлять устройством и предоставить полезный пользовательский опыт малышу. Вкладки "Играй" (Play) и "Читай" (Read) предоставляют бесплатный доступ к одобренным учителями приложениям и популярным детским книгам, а на вкладках "Дивись" (Watch) и "Создавай" (Make) можно найти креативные и забавные видео YouTube Kids.



Lenovo расширяет портфолио решений для смарт-дома. Компания представила “умные” цифровые часы Lenovo Smart Clock Essential, которые будут гармонично смотреться в любой комнате или интерьере. Lenovo Smart Clock Essential, разработанный на базе смарт-часов Lenovo, обеспечивает то же удобство и голосовую поддержку Google Assistant в “умном” доме.

Проверяете время, чтобы успеть на созвон с коллегами или вечернюю прогулку с детьми? Можно спросить: «Окей, Google, который час?» или просто посмотреть на LED-дисплей часов. Информация на нем отображается в режиме реального времени, легко читается практически под любым углом, а специальный датчик внешней освещенности отрегулирует яркость. Чтобы завести будильник можно воспользоваться голосовым управлением или специальной кнопкой. Кроме того, в часы встроен светильник — незаменимый помощник, если нужно что-то найти в темноте. Благодаря USB-порту, устройство можно легко заряжать всю ночь. Управление “умным” домом станет еще легче благодаря совместимости Lenovo Smart Clock Essential с больше чем 40 000 устройств от более 5 000 брендов6. Не можете проснуться без любимой музыки? Управлять плейлистом легко с помощью голоса из любой точки комнаты7. Достаточно сказать “Oкей, Google, включи утренний плейлист”, и музыка начнёт воспроизводиться на динамиках мощностью 3 Вт. Также планшет можно подключить к другим совместимыми смарт-колонкам.

Кроме того, Lenovo объявила о запуске нового Lenovo Smart Tab M10 HD 2-го поколения с поддержкой Google Assistant и нового Lenovo Smart Tab M10 HD 2-го поколения со встроенным голосовым помощником Alexa.