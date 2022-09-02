Lenovo представила 2-ге покоління серії Tab P11 та перший 16-дюймовий Chromebook

2 сентября 2022, 11:45

Сучасні споживачі вимагають більше від персональних пристроїв, щоб мати успіхи у світі гібридної роботи та навчання.

Хоча портативність і мобільність є ключовими, інша сторона цієї реальності полягає в тому, що у гібридному режимі працівник і студент проводять менше часу в офісах і аудиторіях, а все більше часу вдома. Така еволюція поведінки споживачів надихнула компанію Lenovo на нові персональні пристрої, розроблені для сучасної сім’ї, включаючи перший 16-дюймовий ПК Lenovo з Chrome OS, новий Chromebook Lenovo IdeaPad 5i та два нових доповнення до преміальної лінійки планшетів Lenovo Tab P11: Lenovo Tab P11 (2-е покоління) і розкішний Lenovo Tab P11 Pro (2-е покоління).

Два роки тому раптовий перехід до дистанційної роботи та навчання швидко збільшив залежність людей від технологій, але це спричинило нову та вдосконалену хвилю розвитку віддалених послуг та розваг: фітнесу, концертів, кіно, кулінарії та навіть танцювальних вечірок. Використовуючи гаджети, люди навчилися у власних домівках робити те, заради чого раніше мусили їхати чи йти у спеціалізовані місця. Ознаки вказують на те, що ця поведінка зберігається й після пандемії, оскільки споживачі планують приділяти більше часу таким хобі, як облаштування будинку1, і багато хто висловлює наміри більше готувати вдома.



IdeaPad 5i Chromebook ідеально підійде для всієї сім’ї та пропонує якісний досвід роботи з потужністю, якої достатньо аби кожен член сім'ї міг робити те, що йому потрібно. Цей преміальний ноутбук, перший 16-дюймовий ПК у портфоліо Chromebook від Lenovo, дає усім родинам можливість робити більше. Завдяки широкому безрамковому дисплею з роздільною здатністю 2,5К і частотою оновлення 120 Гц для більш плавного зображення, перегляд динамічного блокбастера на цьому пристрої стане новою улюбленою розвагою.

Потрібно використовувати IdeaPad 5i Chromebook для роботи? Професіонали зможуть виконувати більше завдань вдома чи в дорозі завдяки близько 12-ти годинній автономній роботі3, більшій сенсорній панелі, ширшому екрану та зручній клавіатурі з глибшим на 1,5 мм ходом клавіш і цифровій клавіатурі для більшої точності. Камера FHD і два направлених на користувача динаміка від Waves MaxxAudio®, дозволяють проводити відеоконференції з якісним зображенням та звуком. Коли прийде час відпочинку користувачі можуть зберегти приватність за допомогою вбудованої фізичної шторки камери.



Дітям необхідно використовувати пристрій для віртуального чи гібридного навчання? Завдяки надшвидкісному підключенню Wi-Fi 6E4 і процесору Intel Core i3 12-го покоління (опційно) вони зможуть не відставати від свого класу під час уроку та не боятись перебоїв. Оскільки члени сім’ї по черзі користуються IdeaPad 5i Chromebook та переносять його із кімнати в кімнату, функція віртуального столу дозволяє легко5 персоналізувати їхній робочий стіл, щоб програми та вікна, якими вони користуються, залишались на тому ж місці. У сукупності функції IdeaPad 5i Chromebook дозволяють родинам отримати кращий досвід спільного користування домашнім пристроєм.



Хоча спільний час із сім’єю потрібно цінувати – піклування про себе стало ще важливішим ніж будь-коли. Потреба у пріоритетності власного здоров’я стала першочерговою для багатьох. Дослідження6 показало, що 80% респондентів мають намір у майбутньому більш уважно ставитися до турботи про себе. І все ж, попри всі зусилля, знайти час для себе протягом дня може бути найважчим завданням.

Дослідження OnePoll7 від SWNS, виявило, що майже половина дорослих відчуває себе розслабленим менше ніж 40 хвилин на день, багато хто вирішує провести цей час наодинці, переглядаючи шоу чи фільм, слухаючи музику чи подкаст або займаючись спортом. Незалежно від того, як витрачається цей час, важливо використати його з максимальною користю. Проводити дозвілля з новим Lenovo Tab P11 (2-го покоління) або Lenovo Tab P11 Pro (2-го покоління) преміумкласу може бути саме тим, що потрібно.



Потужний пристрій Lenovo Tab P11 Pro (2-го покоління) на базі Android 128 пропонує захопливий мультимедійний досвід. Завдяки 11,2-дюймовому кінематографічному сенсорному екрану OLED з Dolby Vision HDR розваги оживуть завдяки дивовижній яскравості, контрастності, кольорів і деталей. Підтримка HDR10+ забезпечує кришталево чисте зображення, навіть якщо безперервно дивитись серіали всю ніч. Під час перегляду улюбленого шоу чи фільму кожен піксель оживає завдяки яскравості екрана 600 ніт, 100% охоплення колірного простору DCI-P3 і динамічному коефіцієнту контрастності. Швидка частота оновлення 120 Гц і швидкість реакції на дотик 360 Гц позбавляють зайвого стресу від гри на планшеті, оскільки надзвичайно плавна графіка дозволяє користувачам не відставати від подій сюжету. Незалежно від того, як саме використовувати планшет, звуки з аудіосистеми з чотирма динаміками від JBL і Dolby Atmos забезпечують просторове звучання, яке ще більше зближує користувачів із їхнім улюбленим контентом.



Lenovo Tab P11 Pro (2-го покоління) оснащено восьмиядерним процесором MediaTek™ Kompanio 1300T і до 8 ГБ оперативної пам’яті, пропонуючи при цьому на 120% більше потужності, від попереднього покоління. У поєднанні з сертифікацією Wi-Fi 64 користувачі зможуть отримати доступ до більшої кількості контенту швидше, а тривала автономна робота, до 14 годин3, допоможе використовувати свій час максимально ефективно.

Якщо користувачам потрібно працювати зі своїм пристроєм ще продуктивніше, Lenovo Tab P11 Pro (2-го покоління) дозволяє легко змінити формат роботи. Для ефективного набору тексту в дорозі, у комплект до планшета входить знімна клавіатура, створена за принципом тієї, що й в ThinkPad, із вбудованим трекпадом та Lenovo Precision Pen 3, який можна прикріпити до пристрою за допомогою магніту для бездротової зарядки та зберігання. Стилус автоматично підключається до планшета завдяки Bluetooth® і може використовуватися для дистанційного керування документами, музикою, зображеннями та записами на екрані завдяки боковій кнопці, що налаштовується. Утримуючи кнопку під час натискання на екран, користувачі можуть швидко робити нотатки за допомогою Lenovo Instant Memo, навіть коли екран заблоковано, транскрибуючи рукописний текст у друкований, що дозволяє зафіксувати свої думки в момент, коли починається творчість.Lenovo Tab P11 (2-го покоління) з ОС Android 12L8 стане надійним вибором для тих користувачів, які мають намір отримати першокласний досвід, але не обов’язково використовують його для роботи. Планшет оснащено системою з чотирма динаміками з Dolby Atmos, 11,5-дюймовим дисплеєм LCD із частотою оновлення до 120 Гц. Завдяки восьмиядерному процесору MediaTek™ G99 цей планшет на 50% потужніший за попереднє покоління, має до 6 ГБ оперативної пам’яті та підтримує Wi-Fi 6E4 для забезпечення високої швидкості бездротового зв’язку, меншої затримки, якісного звучання та зображення, і авжеж надійного захисту. Аксесуари для спрощення роботи включають комплект клавіатури, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 і чохол Lenovo Folio Case із вбудованою підставкою та тримачем для пера (продаються окремо).Ці нові планшети допомагають зменшити навантаження на очі та захистити їх під час великої кількості онлайн-дзвінків, адже містять фільтрацію шкідливого синього світла. Також на пристроях доступне програмне забезпечення для спільної роботи між пристроями Lenovo Freestyle, раніше відоме як Project Unity – застосунок, який дає користувачам можливість легко підключати свої Android планшети до ПК9 Lenovo Windows, перетворюючи планшет на портативний другий екран для розширення робочого столу або на бездротовий сенсорний екран для ноутбука. За допомогою Lenovo Freestyle користувачі можуть контролювати та співпрацювати між пристроями, використовуючи ручку або сенсорний екран, щоб робити нотатки та навіть підписувати документи на своєму ПК без потреби перемикатися між програмами.Для полегшення роботи в обидва пристрої включені застосунки Nebo, що дозволяє користувачам вільно писати, малювати та складати схеми, а також MyScript Calculator 210 – інтерактивний інструмент для обчислень, який автоматично розв’язує написані рівняння. Планшети виконані в легкому двоколірному сучасному корпусі, доступному в багатьох кольорах11. Lenovo Tab P11 (2-го покоління) і Lenovo Tab P11 Pro (2-го покоління) отримають принаймні два основних оновлення ОС Android, до Android 14, і три роки оновлень безпеки з моменту запуску.Оснащуючи дім найновішими технологіями, незалежно від того, чи обирають користувачі IdeaPad 5i Chromebook, чи один із планшетів Lenovo Tab P11 2-го покоління, вони можуть захистити свій пристрій від несподіванок за допомогою служби підтримки Lenovo Premium Care Plus. Пропонуючи персоналізовану підтримку обладнання та програмного забезпечення, захист від випадкового пошкодження та розширену гарантію на батарею12 для Chromebook, ця послуга гарантує спокій незалежно від того, хто яким пристроєм користується.