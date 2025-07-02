GIGABYTE представляє відеокарти GeForce RTX 5050

2 июля 2025, 23:44

Компанія GIGABYTE оголошує про дебют лінійки графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX 5050. GIGABYTE представляє моделі серій GAMING, WINDFORCE та Low Profile, надаючи користувачам широкий вибір відповідно до їхніх потреб.



Засновані на архітектурі NVIDIA Blackwell, графічні процесори серії GeForce RTX 50 пропонують проривні можливості для геймерів і творців контенту. Оснащені потужною системою штучного інтелекту, ці відеокарти забезпечують новий рівень продуктивності та фотореалістичної графіки. Завдяки NVIDIA DLSS 4 продуктивність зростає в рази, зображення генеруються з небаченою швидкістю, а інструменти NVIDIA Studio розкривають творчий потенціал.

GIGABYTE постійно вдосконалює систему охолодження WINDFORCE ще з моменту запуску серії RTX 50. Нові моделі GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G та GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G також оснащені цією прогресивною технологією.



Новий дизайн вентиляторів Hawk Fan зменшує турбулентність та шум, збільшуючи тиск повітря на 53,6% і об’єм повітря на 12,5%, при цьому зберігаючи низький рівень шуму. Крім того, на ключові компоненти, такі як VRAM та MOSFET, наноситься термогель серверного класу. Цей гель, який не розтікається і залишається стабільним навіть при транспортуванні або тривалому використанні, забезпечує щільний контакт навіть з нерівними поверхнями. У поєднанні з оптимізованим радіатором із мідною пластиною та комбінованими мідними тепловими трубками, обидві моделі гарантують чудову ефективність охолодження навіть при високих навантаженнях.



У продовження серії GeForce RTX 5060 компанія GIGABYTE представляє модель GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G, розроблену для користувачів, які надають перевагу компактним корпусам та SFF-системам (Small Form Factor).



Карта оснащена ефективною системою охолодження з мідною пластиною та комбінованими тепловими трубками, які забезпечують швидке відведення тепла до радіатора для ефективнішого охолодження при низьких температурах. Завдяки високоякісній схемотехніці та компонентам стандарту Ultra Durable, ця карта Low Profile гарантує довговічність і стабільну роботу.

Щодо підключення, відеокарта має два виходи DisplayPort і два порти HDMI, підтримуючи одночасну роботу до чотирьох дисплеїв — ідеально для багатомоніторних конфігурацій. У комплекті є додатковий низькопрофільний кронштейн для кращої сумісності з різними корпусами, що дає користувачам більше гнучкості при складанні ПК.