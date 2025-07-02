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2 июля 2025, 12:45
Німеччина профінансує для України виробництво 500 дронів із дальністю до 1200 км
Йдеться про українські дрони-камікадзе AN-196 («Лютий»), які можуть нести до 50 кг вибухівки.
Використати їх ЗСУ зможуть уже в найближчі місяці, зазначає видання.
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