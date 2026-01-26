ГлавнаяНовости
26 января 2026, 15:15

Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км, - ЗМІ

Ця модель, здатна виконувати як розвідувальні місії, так і атаки "камікадзе", могла б бути використана в Європі більше за логікою "щита", а в Україні - "меча".


Оцените новость:
  • 0 оценок