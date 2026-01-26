Ця модель, здатна виконувати як розвідувальні місії, так і атаки "камікадзе", могла б бути використана в Європі більше за логікою "щита", а в Україні - "меча".
Последние новости
- Технологии | Вчера, 16:45
У Франції пояснили, чому не беруть участь у закупівлях зброї США для України
- Бизнес | Вчера, 15:45
32-летний программист умер от переработки
- Технологии | Вчера, 15:15
Україна отримала французькі ударні дрони Rodeur з дальністю до 500 км, - ЗМІ
- Бизнес | Вчера, 14:45
Україна та Румунія збудують нову дорогу до кордону
- Софт | Вчера, 14:15
Китай випробував дрон-снайпер
- Технологии | Вчера, 13:45
В Тбилиси построят новый аэропорт на месте бывшей российской базы
- Бизнес | Вчера, 13:15
ЕС и Индия готовят крупнейшее торговое соглашение вопреки давлению США
- Технологии | Вчера, 12:45
Европейские авиакомпании отменяют рейсы в страны Ближнего Востока
- Технологии | Вчера, 12:15
Варшава передала Киеву 90 электрогенераторов
Последние материалы
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
