Застосунок 112 Ukraine отримав важливі оновлення

13 марта 2026, 8:45

Додали дві нові функції:



відеозвернення до оператора

автоматичну передачу геолокації до Служби 112



Це — про швидкість. Про точність. І про допомогу.

Тепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення — вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу.Ще одне оновлення — автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.Дані користувачів захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів.З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч.Це підтверджує: цифровий канал зв’язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги.