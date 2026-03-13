Застосунок 112 Ukraine отримав важливі оновлення

Додали дві нові функції:
відеозвернення до оператора
автоматичну передачу геолокації до Служби 112
Це — про швидкість. Про точність. І про допомогу.
Тепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик оператору 112, який володіє жестовою мовою. Це важливо для людей із порушеннями слуху та мовлення — вони зможуть самостійно пояснити ситуацію і попросити про допомогу.
Ще одне оновлення — автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.
Дані користувачів захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів.
З моменту запуску через застосунок надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість завантажень перевищила 326 тисяч.
Це підтверджує: цифровий канал зв’язку зі Службою 112 вже став важливим інструментом допомоги.