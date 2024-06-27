У Варшаві пройдуть покази українських фільмів просто неба

27 июня 2024, 9:15

На літній терасі П'яна Вишня у Варшаві відбудеться Open Air Ukrainian Film Festival. Фільми транслюватимуться мовою оригіналу із польськими субтитрами. Вхід на події безкоштовний.



Фестиваль відбувається за підтримки Ukraina! Festiwal Filmowy і пропонує глядачам поринути в українське кіномистецтво.