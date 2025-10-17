9 вишів Європи, які доступні українцям

17 октября 2025, 11:45

Vytautas Magnus University (Литва, Каунас)

Пропонує бакалаврські та магістерські програми англійською мовою з можливістю 100 % стипендії на оплату навчання для українців.



Budapest Semmelweis University (Угорщина, Будапешт)

Для студентів медичних напрямів — безкоштовне навчання під час війни та певна підтримка медичним працівникам з України.



Estonian Academy of Arts (Естонія)

На певних факультетах (мистецтво, дизайн, архітектура) українські студенти можуть навчатися без плати, поки триває війна.



Lund University (Швеція)

Приймає студентів з України на бакалаврат і магістратуру за стандартною процедурою, з деякими винятками щодо термінів та часткової підтримки.



Університет Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Франція)

Студенти з України можуть вступати як на французькомовні, так і на англомовні програми. Є спеціальні програми для студентів у вигнанні (exile).



Technische Universität München (Німеччина)

Надає фінансову підтримку, консультації, полегшений прийом для студентів з України.



Університет Гельсінкі / Відкритий університет Гельсінкі (Фінляндія)

Для тих українців, які отримали тимчасовий захист, — безкоштовні курси в межах відкритого університету.



Університет Сілезький (Польща) — пропонує матеріальну підтримку, для деяких студентів з України — безкоштовне навчання чи звільнення від плати.



Masaryk University (Чехія) — запровадив стипендійну програму для студентів з України, а також має інші заходи допомоги.