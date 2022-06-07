Київстар склав рейтинг популярних застосунків для роботи та навчання онлайн

7 июня 2022, 10:15

З квітня 2022 року Київстар допомагає українцям в умовах війни зробити роботу і навчання онлайн більш комфортними.

Для цього оператор тимчасово скасував тарифікацію мобільного інтернету у найпопулярніших додатках для відеодзвінків. Компанія проаналізувала як абоненти користувалися цими та іншими сервісами та склала рейтинг найпопулярніших.

Відтак, перше місце в рейтингу посідає Google Meet, яким щомісяця на своїх смартфонах користуються більше 1,6 млн абонентів Київстар. На другому місці із символічним відставанням – Zoom, яким послуговуються близько 1,6 млн українців. На третьому, вже зі значно більшою різницею, Microsoft Teams, де майже 600 тис. користувачів щомісяця. Найбільше часу у середньому протягом дня клієнти Київстар проводять у Microsoft Teams – 32 хвилини, трохи менше у Zoom – 21 хвилину.

Окремо ми проаналізували додатки, якими користуються для навчання. Онлайн-бібліотеку Wikipedia відвідують 4,3 млн абонентів щомісяця, Google Classroom – 760 тис., а додаток для вивчення мов Duolingo – 230 тис. Також матеріалами Всеукраїнської школи онлайн та Prometheus щомісяця користуються до 200 тис. клієнтів Київстар. А найбільше часу в середньому за день вони проводять за вивченням іноземних мов у Duolingo – 15 хвилин.

Нагадаємо, що всі вказані сервіси доступні без тарифікації мобільного інтернету для абонентів передплати та контракту у всіх тарифних планах завдяки послузі Знання без меж. Завдяки ній користувачі Київстар можуть працювати, навчатися, освоювати нові мови та професії без додаткових витрат на мобільний інтернет.

Київстар продовжує підтримувати українців та вже надав своїм клієнтам безоплатних послуг на понад 425 млн гривень. Окрім цього, компанія виділила більше 33 млн гривень благодійної допомоги фондам, які допомагають військовим, лікарням, літнім людям та вимушеним переселенцям. Також, підтримуючи бюджет держави, оператор достроково сплатив 1,43 млрд гривень податків до бюджету України.