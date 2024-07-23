РФ планує розпочати виробництво нового дрону-камікадзе, — Defense Express

23 июля 2024, 11:15

В росіян може з’явитись ще один тип безпілотника, що відомо про цей зразок.

Російське підприємство "Завод Сигнал" запантентувало свій безпілотник, який візуально нагадує дрон-камікадзе Qasef іранської розробки, котрий використовувався єменськими хуситами.За інформацією журналістів, дрон Qasef має такі характеристики:

стартова маса - 85 кілограмів;

бойова частина - 30 кілограмів;

довжина фюзеляжу - 2,88 метра;

розмах крила - 3,25 метра;

дальність польоту - до 100 кілометрів.



У виданні пишуть, що Qasef є покращеною версією російського дрона «Ланцет».

