Эсминец ВМС США перехватил ракеты и несколько БПЛА, выпущенных из Йемена

20 октября 2023, 11:15

CNN пишет, что ракеты были выпущены поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, которые участвуют в продолжающемся конфликте в Йемене.

Было перехвачено примерно 2-3 ракеты. Официальные лица заявили, что неясно, на что они были нацелены. Возможно, ракеты были выпущены по авианосцу «Карни» или по другой цели.Инцидент произошел на фоне серьезной обеспокоенности по поводу потенциальной иранской агрессии, поскольку напряженность на Ближнем Востоке продолжает расти после террористической атаки ХАМАС в Израиле. Иран уже давно поддерживает ХАМАС.