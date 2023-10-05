США передадут Украине оружие, конфискованное у Ирана

5 октября 2023, 10:15

Как сообщает CNN, принято решение передать перехваченное оружие Украине, чтобы частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются ВСУ.



Центральное командование Вооружённых сил США уже передало украинским вооруженным силам более миллиона патронов из конфискованных иранских боеприпасов. Передача была осуществлена в понедельник, говорится в пресс-релизе CENTCOM.

«Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года через гражданские иски Министерства юстиции о конфискации, предъявленные Корпусу стражей исламской революции Ирана», — отмечено в заявлении.За последний год ВМС США конфисковали тысячи иранских автоматов и более миллиона патронов к боеприпасам с судов, используемых Ираном для доставки оружия в Йемен.Несколько месяцев администрация Байдена разрабатывала возможность законной отправки этого оружия украинцам.