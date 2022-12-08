8 декабря 2022, 9:15

РФ сделала заказ Ирану на новую партию вооружения

В том числе на сотни баллистических ракет и дронов, — Zeit.

Так кремль хочет восполнить запас вооружения, ведь сейчас ощущает его острую нехватку для осуществления атак.


Оцените новость:
  • 0 оценок