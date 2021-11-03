Tesla увеличила запас хода у некоторых комплектаций Model 3 и Model Y

3 ноября 2021, 13:15

Электромобили Tesla Model 3 и Model Y 2022 модельного года получили увеличенный запас хода. На это обратил внимание портал Electrek, ознакомившийся с новыми предложениями автопроизводителя на его официальном сайте.

Для комплектации Standard Range Plus для Model 3 автопроизводитель увеличил запас хода с 262 миль (421 км) до 272 миль (437 км). Однако предложение касается комплектации с базовыми 18-дюймовыми дисками. При выборе 19-дюймовых дисков запас хода составит 267 миль (429 км).



Для комплектации Model 3 Long Range на 18-дюймовых дисков запас хода увеличился с 353 миль (568 км) до 358 миль (576 км). При выборе 19-дюймовых дисков показатель составит 334 мили (537 км) на одном заряде.



Производитель также повысил запас хода у модели Model Y в комплектации Long Range. Для версии на 19-дюймовых дисках он увеличился с 326 миль (524 км) до 330 миль (531 км). На 20-дюймовых дисках автомобиль проедет 318 миль (512 км).





За счёт чего удалось увеличить запас хода указанных моделей электромобилей компания не сообщает. Возможно, это связано с переходом с NCA-батарей на LFP-аккумуляторы. Литиевые батареи с фосфатом железа (LFP) компания использует при сборке автомобилей в Китае. Ранее сообщалось, что Tesla решила применить эту практику и к американскому производству.

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