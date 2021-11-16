Покупателям Tesla Model S и Model X придётся ждать до марта 2023 года

16 ноября 2021, 11:15

В третьем квартале Tesla выпустила только 8941 электромобиль моделей X и S, что в 25 раз меньше, чем тираж Model 3 и Model Y.

Обновлённая версия Tesla Model X вообще начала поставляться клиентам лишь недавно, но заказываемые сейчас машины покупатели смогут получить не ранее марта 2023 года, если говорить о базовых вариантах. Компания стимулирует клиентов выбирать более дорогие опции, обещая взамен ускорить доставку.



Издание Electrek сообщает, что на этой неделе сроки ожидания вновь заказываемых электромобилей Tesla Model S и Model X в базовых версиях увеличились до марта 2023 года. Если покупатель соглашается на оснащение Tesla Model S комплектом 21-дюймовых колёс Arachnid за $4500, то срок поставки переносится на ноябрь 2022 года. Аналогичного результата можно добиться, выбрав вместо этого ряд других опций вроде более дорогих вариантов окраски. Флагманский вариант Tesla Model S Plaid может быть доставлен уже в следующем месяце вне зависимости от выбора опций, но такая машина изначально стоит $129 990. Здесь и далее цены приводятся для рынка США, как и сроки ожидания.



В случае с кроссовером Tesla Model X старшую версию Plaid в текущем году получить нельзя, придётся ждать до августа 2022 года, хотя при этом стоимость машины на $10 000 ниже, чем у седана. Базовую версию Tesla Model X за $104 990 придётся ждать лишь немногим дольше, до ноября 2022 года, но в этом случае в комплект поставки уже включены более дорогие колёса за $5500. Отказ от них не снизит стоимость машины, но увеличит сроки ожидания до марта 2023 года. Кстати, с колёсами базового радиуса 20 дюймов расчётный пробег электромобиля окажется на 30 км больше, поэтому выбор дисков не ограничивается лишь соображениями дизайна. Сейчас Tesla Model S и Model X производятся на единственном предприятии в США, что дополнительно ограничивает возможности компании по наращиванию объёмов выпуска.

(C) 3dnews.