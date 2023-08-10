Иран получил технологию для разработки сверхзвуковой ракеты

Иранские ученые получили технические ноу-хау для изготовления крылатой ракеты, способной двигаться со сверхзвуковой скоростью.
Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.
Отмечается, что сверхзвуковая ракета, разработанная и изготовленная местными специалистами, в настоящее время находится на стадии испытаний. Подчеркивается, что новое поколение крылатых ракет станет следующей главой в оборонных технологиях Ирана, поскольку перехватить ракету, летящую со сверхзвуковой скоростью, чрезвычайно сложно.