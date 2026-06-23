Reuters: Индия обсуждает поставку ракет BrahMos и систем ПВО ОАЭ

23 июня 2026, 16:45

Индия ведет переговоры с ОАЭ о продаже ряда современных вооружений, включая сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos и автоматизированную систему противовоздушной обороны Akashteer.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным агентства, обсуждения находятся на ранней стадии, однако продвигаются достаточно быстро на фоне стремления ОАЭ укрепить оборонный потенциал после недавнего конфликта на Ближнем Востоке. В Абу-Даби также рассматривают необходимость усиления защиты стратегически важного Ормузского пролива.Ракета BrahMos, разработанная совместно Индией и Россией, считается одной из самых быстрых крылатых ракет в мире и может запускаться с наземных, морских и воздушных платформ. Для заключения сделки потребуется согласие Москвы, однако источники считают, что тесные отношения России и ОАЭ не станут препятствием.