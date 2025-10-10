Британия поставит Индии ракеты на $468 млн

10 октября 2025, 8:45

Британия заключила контракт с Индией на поставку легких многоцелевых ракет на сумму $468 млн.

Об этом объявлено во время визита британского премьер Стармера в Мумбаи, где он встретился с премьером Индии Моди. Контракт, заключенный с компанией Thales в Северной Ирландии, предусматривает производство ракет для индийской армии и обеспечит ок. 700 рабочих мест на заводе, где уже изготавливается аналогичное вооружение для Украины. По данным британского правительства, эта сделка станет шагом к более широкому партнерству с Индией в сфере вооружений, о чем стороны уже ведут переговоры.