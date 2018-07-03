США возмущены намерениями Индии приобрести российские комплексы С-400

3 июля 2018, 10:15

Покупка Индией российских ЗРК С-400 «Триумф» официальный Вашингтон не устроила, в связи с чем, Соединённые Штаты Америки предложили Индии куда более выгодные условия заключения контракта по комплексам «THAAD», которые, по мнению Пентагона, ничем не уступают российским системам ПВО.

Учитывая официальные данные, стоимость одного комплекса «THAAD» составляет порядка 2,3 млрд. долларов, что значительно дороже российских систем ПВО С-400, вследствие чего логично предположить, что сбить цену Вашингтон не сможет, по крайней мере, большого эффекта на Индию это не произведёт.

С другой стороны, Соединённые Штаты Америки пригрозили Индии санкциями. В случае если эта страна заключит сделку с Россией по покупке комплексов С-400 «Триумф», к тому же, ранее Индия заявила о том, что требует от России прав на производство ракет для комплексов С-400, в связи с чем, своими действиями Пентагон позволяет Индии шантажировать Россию.

