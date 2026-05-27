Tasnim: Иран получит $24 млрд замороженных активов после сделки с США

27 мая 2026, 8:45

Иран представил предложение из 14 пунктов, в котором требует от США разморозить иранские активы на сумму $24 млрд.

Об этом сообщает Tasnim, со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе. Исламская республика хочет получить половину этой суммы сразу после подписания меморандума, оставшаяся часть станет доступна в течение последующих 60 дней.



Отмечается, что визит спикера парламента Ирана Галибафа в Катар также был направлен на достижение договоренности о реализации этих требований.

Согласно данным источника, переговоры в Катаре в целом прошли хорошо и способствовали прогрессу в общем ходе переговоров.