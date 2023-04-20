Які проєкти з відновлення України профінансує Світовий банк

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проекти для відбудови нашої країни.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз.
Зокрема це будуть проекти:
•у сфері енергетики — це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;
•у сфері транспортної інфраструктури — RELINC на 585 мільйонів доларів;
•у сфері охорони здоров’я — Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.
«Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР», — повідомив прем’єр.
За його словами, ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.
«Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року», — додав він.