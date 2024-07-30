Мінцифра шукає американських партнерів для цифровізації відбудови України

30 июля 2024, 10:35

Михайло Федоров і заступники міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков та Валерія Іонан зустрілися зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджит Брінк.

До зустрічі також доєдналися СЕО трьох топових американських корпорацій, які надають цифрові рішення для армії та Уряду США:

Роберт Кларк, CEO Clayco — один із найбільших підрядників Уряду США з інженерних та архітектурних робіт

Патрік Фрагман, CEO Westinghouse — американська компанія, яка спеціалізується на енергетиці

Джон Геллер, СEO Amentum — один із головних консультантів та підрядників Уряду США й урядових агенцій інших держав у сфері модернізації систем, запровадження аналітичних та data-based рішень

Обговорили ідеї спільних проєктів у сфері цифровізації відбудови України та співпрацю з американським бізнесом за цим треком. Зокрема, розвиток цифрових двійників — це цифрова копія об’єкта чи процесу, яка допомагає оптимізувати ефективність бізнес-процесів. За допомогою технології можна створити віртуальні моделі міста й інфраструктурних об’єктів у ньому. Це дасть змогу покращити планування, управління будівництвом та реконструкцією доріг, мостів або інших обʼєктів.



Також у фокусі розмови — оцінка критичної інфраструктури, використання штучного інтелекту, відбудова та модернізація шкіл.