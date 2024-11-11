Американські підрядники приїдуть в Україну обслуговувати озброєння, зокрема F-16

11 ноября 2024, 8:45

Адміністрація Байдена скасувала фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні для допомоги військовим країни в обслуговуванні та ремонті наданих США систем озброєння, зокрема винищувачів F16 і систем ППО Patriot.

Нова політика, схвалена раніше цього місяця перед виборами, дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після російського вторгнення в 2022 році. Чиновники заявили, що сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт зброї. системи, які використовуються українськими військовими.Незрозуміло, чи збереже Дональд Трамп цю політику, коли вступить на посаду в січні. Трамп заявив, що сподівається завершити війну між Україною та Росією «протягом 24 годин» після повернення до влади.