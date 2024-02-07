VEON та Київстар інвестують 600 млн доларів США у відбудову України

7 февраля 2024, 13:45

VEON та його 100% дочірня компанія Київстар, оголошують про початок реалізації інвестиційного проекту в сумі 600 млн доларів США для відбудови України, про що було вперше оголошено у червні 2023 року.



Виконання інвестиційного плану, який охоплює трирічний період з 2024 по 2026 рік, було в центрі уваги візиту делегації VEON до Києва, який відбувся минулого тижня. У складі делегації був також колишній держсекретар США Майкл Помпео, який вперше відвідав Київ після приєднання до Наглядової ради Київстару на початку грудня 2023 року.

Під час свого візиту секретар Помпео, член правління VEON Огі Фабела та генеральний директор VEON Group Каан Терціоглу зустрілися з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента України, амбасадоркою США в Україні Бріджит Брінк та заступницею Голови Місії Посольства Королівства Нідерландів в Україні Есселін ван Ертен.VEON та Київстар також провели діловий та інвестиційний форум «B2U: бізнес для України» у Києві. Під час Форуму понад 100 представників провідних бізнесів України обговорювали шляхи покращення інвестиційного клімату, що, в свою чергу, сприятиме залученню в Україну міжнародного бізнесу і розвиткові економічної стійкості країни.Київстар, найбільша телекомунікаційна компанія країни і один з найбільших платників податків, у 2023 році інвестував у розвиток телеком сервісів й інфраструктури приблизно 174 млн доларів США і планує розширити обсяг своїх майбутніх інвестиційних зобов'язань з 600 млн доларів США протягом 3 років до 1 млрд доларів США протягом 5 років, якщо умови ринку це дозволять.

"Я радий повернутися в Київ, наразі у складі сім'ї VEON, як член Наглядової ради Київстару. Україна повинна виграти цю війну, як на полі бою, так і економічно. Приватний сектор, особливо міжнародні інвестори, відіграють вирішальну роль у забезпеченні цієї перемоги, що, на мою думку, розуміють і цінують усі зацікавлені сторони. Мене надихає неймовірна робота VEON і Київстар, а також інші компанії приватного сектора, які продовжують служити українцям з відданістю і наполегливістю ", - сказав Майкл Помпео, колишній держсекретар США і член Наглядової ради Київстар.

"З перших днів війни ми в VEON прийняли рішення служити Україні. Я хотів би подякувати нашим міжнародним інвесторам за підтримку нашого виходу з ринку росії, який ми, як і обіцяли, завершили в жовтні 2023 року, і постійну увагу до інвестування в Україну, включаючи зобов'язання інвестувати 600 мільйонів доларів, що ми розпочинаємо вже з цього року. VEON і Київстар є частиною майбутнього України, і ми продовжимо працювати день і ніч, щоб зробити майбутнє переможним, успішним і надихаючим", - сказав генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.

«Цей рік знаменує початок амбітного шляху для Київстар, оскільки ми запускаємо інвестиційний проект в рамках нашого трирічного зобов’язання інвестувати в Україну 600 мільйонів доларів США. За підтримки нашої материнської компанії VEON, керівництва Наглядової ради Київстар, яка зараз сильніша, ніж будь-коли, завдяки приєднанню колишнього держсекретаря США Майка Помпео, з незмінною відданістю чотиритисячної команди співробітників та визнанням наших 24 мільйонів клієнтів, Київстар є прикладом компанії, яка сьогодні стоїть перед викликами відбудови України, долаючи всі складнощі і ніколи не втрачаючи фокусу", - зазначив генеральний директор Київстар Олександр Комаров.

VEON є материнською компанією і єдиним власником Київстар, найбільшого телекомунікаційного оператора в Україні, який обслуговує 24 мільйони клієнтів з мобільним та фіксованим підключенням та цифровими послугами, підтримуючи зв'язок українців вдома та за кордоном, не зважаючи на дуже складні умови. VEON (із штаб-квартирою в Амстердамі, Нідерланди) є в лістингу міжнародних бірж Nasdaq і Euronext Amsterdam і має глобальну базу інвесторів. Цифрові оператори, що входять до групи VEON, обслуговують близько 160 мільйонів клієнтів в Україні, Пакистані, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані, у яких разом проживає понад 510 мільйонів людей.