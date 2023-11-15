У Раді директорів Київстар Майк Р. Помпео

15 ноября 2023, 11:15

Колишній держсекретар США Майк Р. Помпео приєднається до Ради директорів Київстар, українського дочірнього підприємства VEON, як незалежний невиконавчий директор.

Секретар Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах.Крім того, генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу призначений головою Ради директорів Київстар.Ці зміни у Раді директорів Київстар є відображенням відданості VEON Україні, відродженню та відбудові країни. Як було оголошено раніше, VEON інвестує в Україну 600 мільйонів доларів США протягом наступних трьох років та ініціює запуск програми "Invest in Ukraine NOW" ("Інвестуйте в Україну ЗАРАЗ"), запрошуючи інші міжнародні компанії взяти участь у відбудові України. Зобов’язавшись надавати послуги в Україні, VEON вийшла з росії, оголосивши про завершення угоди 9 жовтня 2023 року.Секретар Помпео є партнером фонду Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка надає послуги з консультування, інвестування і партнерства із провідними світовими стратегічними компаніями в різних галузях і регіонах. Фонд Impact буде підтримувати керівництво Київстар та його материнську компанію VEON в низці ключових стратегічних ініціатив в Україні.Секретар Помпео обіймав посаду 70-го держсекретаря США з 2018 до 2021 року і шостого директора Центрального розвідувального управління з 2017 до 2018 року. Секретар Помпео також представляв штат Канзас у Палаті представників США з 2011 до 2017 року та був генеральним директором Thayer Aerospace з 1996 до 2006 року. Він закінчив Військову академію США у Вест-Пойнт і отримав ступінь доктора права Гарвардської школи права.