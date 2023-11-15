15 ноября 2023, 11:15

У Раді директорів Київстар Майк Р. Помпео

Колишній держсекретар США Майк Р. Помпео приєднається до Ради директорів Київстар, українського дочірнього підприємства VEON, як незалежний невиконавчий директор.

Секретар Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах.

Крім того, генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу призначений головою Ради директорів Київстар.
Ці зміни у Раді директорів Київстар є відображенням відданості VEON Україні, відродженню та відбудові країни. Як було оголошено раніше, VEON інвестує в Україну 600 мільйонів доларів США протягом наступних трьох років та ініціює запуск програми "Invest in Ukraine NOW" ("Інвестуйте в Україну ЗАРАЗ"), запрошуючи інші міжнародні компанії взяти участь у відбудові України. Зобов’язавшись надавати послуги в Україні, VEON вийшла з росії, оголосивши про завершення угоди 9 жовтня 2023 року.

Секретар Помпео є партнером фонду Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка надає послуги  з консультування, інвестування і партнерства із провідними світовими стратегічними компаніями в різних галузях і регіонах. Фонд Impact буде підтримувати керівництво Київстар та його материнську компанію VEON в низці ключових стратегічних ініціатив в Україні.

Секретар Помпео обіймав посаду 70-го держсекретаря США з 2018 до 2021 року і шостого директора Центрального розвідувального управління з 2017 до 2018 року. Секретар Помпео також представляв штат Канзас у Палаті представників США з 2011 до 2017 року та був генеральним директором Thayer Aerospace з 1996 до 2006 року. Він закінчив Військову академію США у Вест-Пойнт і отримав ступінь доктора права Гарвардської школи права.
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