Укроборонпром розвиває партнерство з Литвою

11 апреля 2024, 11:15

Команда Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» зустрілася з делегацією Сейму Литовської Республіки та обговорила перспективи співпраці підприємств ОПК України та Литви.

Укроборонпром активізує взаємодію з європейськими оборонними компаніями, розширює географію партнерства і пропонує різні його варіанти. Конструктивний діалог у цьому напрямку побудовано із підприємствами країн Балтії, зокрема Литви. Так, у січні поточного року Товариство розпочало співпрацю з місцевими інноваційними компаніями NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони відомі як виробники засобів РЕБ, тепловізіних прицілів, новітніх систем зв’язку тощо.«Ми створюємо в Україні Арсенал вільного світу і прагнемо максимально інтегруватися в оборонно-промисловий комплекс країн НАТО. Ми заінтересовані у міжнародному партнерстві, яке передбачає спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Іноземні зброярські компанії мають нагоду долучатися до спільної розробки інноваційного озброєння, використовуючи унікальний український досвід і технології, які довели свою ефективність на полі бою», – зазначив генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість Герман Сметанін.