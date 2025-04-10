Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво із Королівством Данія

10 апреля 2025, 8:45

8 квітня, команда Укроборонпрому провела робочу зустріч із данською делегацією, до складу якої увійшли представники провідних оборонних компаній Данії на чолі з заступником директора Асоціації оборонної промисловості країни Мортеном Фліндтом.

Під час перемовин сторони обговорили можливості державно-приватного партнерства у відповідних галузях, а також дослідження потенціалу для прямих інвестицій в українську промисловість.Основний акцент зроблено на обмін технологіями, локалізацію та кооперацію виробництва та потенційні інвестиції у галузь.«Міжнародне партнерство — критично важлива складова для зміцнення обороноздатності України. Данія вже зарекомендувала себе як надійний союзник у низці важливих оборонних проєктів. Спільна робота з європейськими приватними компаніями — це не лише про технології, а й про спільне бачення безпеки та стабільності регіону», — зазначив генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.Данія є стратегічним партнером України у сфері безпеки й оборони. Зустріч стала важливим кроком на шляху до розбудови спільної екосистеми інноваційних рішень для фронту.