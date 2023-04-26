Укроборонпром - в ТОП-10 роботодавців України

26 апреля 2023, 11:15

За версією журналу Forbes Ukraine Державний концерн “Укроборонпром”, який об'єднує понад сотню оборонних підприємств, увійшов у ТОП-50 найкращих роботодавців України, посівши 9-те місце.

ТОП-10 сформували п’ять ІТ-компаній, дві тютюнові, дві аграрні і вперше машинобудівна –Укроборонпром.“Щиро дякую усім, хто 24/7 працює на підприємствах Укроборонпрому та інших підприємствах ОПК. Всі ви у часі війни є без перебільшення героями нашої країни. Разом ми наближаємо нашу перемогу та робимо Україну сильною!”, – відзначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.Після 24 лютого штат Укроборонпрому зріс на 6 700 співробітників, що зробило компанію найбільшим роботодавцем рейтингу. Почувши про набір персоналу у березні 2022 року, майже 10 000 українців захотіли долучитись, деякі – на волонтерських засадах.Попит на офісні позиції майже зник, проте зріс на технічні та інженерні спеціальності. Фокус змістився до hard skills. У пріоритеті витривалість, бажання більше працювати фізично на довгі дистанції.Прикметно, що за критеріями “відчуття захисту”, “можливості для розвитку” Укроборонпром набрав 5-ть із 5-ти можливих балів, “умови праці” – 12-ть з 15-ти, “соцпакет” – 7 з 10-ти, а за “внеском у перемогу” – 8 з 10-ти можливих.Укроборонпром досі шукає людей – на сьогодні відкрито більше 2 000 вакансій. Перелік вакантних посад можна знайти у центрах зайнятості, для кожного регіону – свій окремий список.