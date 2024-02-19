Укроборонпром співпрацюватиме з Dynamit Nobel Defence

19 февраля 2024, 15:15

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» підписало документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.

Укроборонпром продовжує розширювати географію міжнародних партнерств з провідними глобальними компаніями. 17 лютого 2024 року Товариство підписало Меморандум з одним із лідеров глобальної зброярської спільноти – Dynamit Nobel Defence.«Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу», – зазначив Генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін.Нагадаємо, що Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) – німецький виробник озброєнь, дочірнє підприємство ізраїльської компанії "Rafael". Компанія була заснована у 1865 році Альфредом Нобелем.