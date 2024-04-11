Укроборонпром розповів про перебіг реформування оборонки

11 апреля 2024, 12:45

Відбулося публічне обговорення результатів впровадження реформи корпоративного управління в державному секторі ОПК. Захід очолив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.



До публічних обговорень, які традиційно відбуваються за участі ЗМІ, долучився Голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія, голова НАЗК Віктор Павлущик, представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства оборони, ключових антикорупційних організацій - StateWatch, NAKO, представництва НАТО в Україні тощо.

"Виповнилося дев’ять місяців з того часу, як замість Державного концерну "Укроборонпром" функціонує Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". За цей час відбулося чимало важливих подій: випущено акції АТ "УОП", власником яких є держава в особі Уряду, розпочалася масштабна побудова антикорупційної інфраструктури, Кабмін призначив наглядову раду Укроборонпрому, ефективність роботи якої я високо оцінюю", - зазначив Герман Сметанін.Наразі шляхом перетворення на господарські товариства корпоратизовано понад 30 підприємств УОП. Проведено прозорий відбір 19 кандидатів на посади керівників підприємств."Ми продовжуємо розбудову мережі доброчесності на підприємствах ОПК, - розповіла Директорка департаменту з питань комплаєнсу та управління ризиками Олена Ковальова. - Так, у першому кварталі 2024 року ми вже здійснили оцінку корупційних ризиків на 20% наших підприємств"."Ми переконані – у результаті цієї реформи з’явиться принципово нова екосистема української оборонки. Роль ОПК в розвитку економіки країни надалі лише зростатиме. Крім цього, реформа робить можливим трансфер передових технологій, залучення інвестицій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами", - підкреслив Давід Ломджарія.