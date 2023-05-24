Як CERT-UA допомагає організаціям, що постраждали від хакерів

24 мая 2023, 13:15

Російські хакери намагаються атакувати державні організації України, щоб дістати доступ до важливої інформації, щоб, зокрема, використати її у війні проти нашої країни.

Протистояти загрозам у кіберпросторі без підтримки – важко. Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA допомагає у питаннях запобігання, виявлення та усунення наслідків кіберінцидентів. Як саме – розповідає керівниця CERT-UA Євгенія Волівник у матеріалі для порталу «Реформа державного управління».Під час реагування на кіберінциденти команда CERT-UA взаємодіє з організаціями, що постраждали, збирає дані та проводить повне дослідження кіберінцидентів, надає допомогу для локалізації загрози та усунення наслідків кіберінциденту.Оперативність неабияк важлива для мінімізації наслідків атаки.За потреби у CERT-UA є можливість залучати до ліквідації наслідків кіберзагроз експертів зі сфери кібербезпеки та кіберзахисту.Урядова команда надає широкий перелік послуг для протидії кіберзагрозам, причому робить це безкоштовно. Завдяки цій допомозі організації можуть істотно підвищити рівень свого кіберзахисту, а так – і всієї країни.