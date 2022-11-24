Чому безпека критичної інфраструктури зараз важлива і як її захистити?

Ще у квітні, команда хакерів Sandworm намагалася атакувати енергетичну систему України за допомогою зловмисного програмного забезпечення Industroyer2.
Його ціль – вивести з ладу інфраструктурні об'єкти.
Схожі кібератаки вже були у 2015 та у 2016 роках, а зараз вони посилилися — їх кількість зростає щодня. Зараз РФ готує нову хвилю масованих кібератак на об'єкти критичної інфраструктури, тому важливо забезпечити захист інфраструктури та активів. Але як?
Для цього у вас є можливість провести безкоштовну оцінку захищеності критичної інфраструктури за допомогою рішення Nozomi Guardian. Система допомагає точно виявити загрози, шляхом аналітики на основі штучного інтелекту, та поліпшує управління ризиками OT, IoT й ICS. Nozomi Guardian забезпечує необхідну інформацію, що дозволяє передбачати проблеми й реагувати на загрози.
Наразі безкоштовний аудит системою Nozomi Guardian доступний у двох форматах: спрощений (Express) – ми оцінюємо частини вашого трафіку і даємо звіт про аналітику, розширений (Full) – ми встановлюємо один або декілька сенсорів Nozomi на певний період, щоб ви змогли побачити як саме рішення працює у вашій інфраструктурі.
Дізнатися більше подробиць про захист критичної інфраструктури або залишити заявку на аудит можна за посиланням: http://bit.ly/3GI1afp