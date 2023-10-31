Україна ділиться із країнами-партнерами досвідом із захисту інфраструктури

31 октября 2023, 9:45

Україна за час війни здобула унікальний досвід із захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих атак і ділиться ним зі своїми партнерами.

Про це заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час зустрічі із представниками бізнес-асоціацій.

"Всі знали, що об’єкти критичної інфраструктури в енергетичному секторі потрібно захищати габіонами, однак як це потрібно робити, побачили тільки в Україні. До початку повномасштабного вторгнення росії захист об’єктів критичної інфраструктури був теорією як для нас, так і для наших партнерів. Саме під час російських атак напрацьовувалися і напрацьовуються методи та інструменти протидії, які вже враховують інші країни", – сказав Юрій Щиголь.Ще однією ціллю атак росії є інформаційна інфраструктура України. Кількість кібератак після початку повномасштабного вторгнення зросла в рази."Жодна країна світу не зазнавала і не витримувала такої кількості атак. На сьогодні немає жодного сектору критичної інфраструктури, який не знає, що таке кібератаки. Впродовж двох років усі – від освітніх закладів до паливно-енергетичних компаній – пережили кібератаки. І ми ділимося із нашими партнерами досвідом захисту від таких атак: хто це має робити та як", – розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь учасникам зустрічі.Держава допомагає посилити захист об’єктів критичної інфраструктури незалежно від того, державні вони чи приватні. Бо захист від ворога – це спільне завдання, яке наближає перемогу України.Нагадаємо, що на час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України. Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.Також уповноважений орган є держателем та адміністратором Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, який є важливим інструментом для координації процесу захисту критичної інфраструктури України. Він дозволяє узгодити дії суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури, запровадити обмін інформацією між суб’єктами захисту, створити єдину базу даних щодо загроз і вразливостей, забезпечити паспортизацію та захист обʼєктів критичної інфраструктури та здійснити оцінку стану їхньої захищеності.