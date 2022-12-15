 Захист критичної інфраструктури під час надзвичайних ситуацій

15 декабря 2022, 12:15

У межах міжнародного проєкту EURO-MED-REACT у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулися масштабні командно-штабні навчання із цивільного захисту.

На запрошення Міжнародного центру з хімічного захисту та безпеки (ICCSS та ректора університету Мирослава Коваля участь у заході взяли заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій та начальник Управління Держспецзв’язку у Львівській області Сергій Жук.Під час навчань учасники відпрацьовували алгоритм реагування місцевих, національних та міжнародних сил цивільного захисту на змодельовану надзвичайну ситуацію, яка, за сценарієм, має загрозу для критичної інфраструктури та інфраструктури у прикордонних районах. А також вивчали процес активації Об’єднаного механізму цивільного захисту ЄС, співпрацю між країнами та надання міжнародної допомоги у критичних випадках.Як нагадав Олександр Потій, згідно зі змінами в законодавстві Держспецзв’язку від 5 грудня виконує функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України.«Для нас надзвичайно важливо брати участь у подібних заходах. Адже ми повинні розуміти, чи готові відповідні служби захищати критичну інфраструктуру у разі надзвичайних ситуацій, а також – вивчати міжнародний досвід», – зазначив він.Учасниками проєкту EURO-MED-REACT є державні інституції та установи з Польщі, Литви, Румунії, Молдови, Словаччини, Йорданії, Чехії, такі організації як ООН, WHO (Всесвітня організація охорони здоров’я), OPCW (Організація із заборони хімічної зброї).