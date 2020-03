Новые высокоскоростные карты памяти Canvas Go! Plus и Canvas React Plus от Kings

24 марта 2020, 9:45

В товарном портфеле Юг-Контракта появились обновленные линейки карт памяти формата SD и microSD под названием Canvas Go! Plus и Canvas React Plus, производимые американской компанией Kingston.

Новинки от Kingston призваны заменить популярные линейки Go! и React более скоростными и емкими моделями, ориентированными на съемку фото и видео высокого разрешения, в том числе с применением профессиональных и мобильных записывающих устройств.Карты памяти Kingston Canvas Go! Plus и Kingston Canvas React Plus выпускаются в форм-факторах SD и microSD. Ёмкость карт из линейки Canvas Go! Plus составляет 64, 128, 256 и 512 Гб, а карты из серии Canvas React Plus SD могут иметь ёмкость 32, 64, 128 и 256 Гб.Основное предназначение новых карт памяти – использование в фото и видео технике в случаях, когда требуется высокоскоростная запись данных. Линейка карт памяти Canvas Go! Plus поддерживает стандарты UHS-I U3 и Video Speed Class 30 со скоростью записи до 170 МБ/с. Благодаря поддержке Application Class A2, применение microSD карт Canvas Go! Plus в мобильных устройствах обеспечивает значительно более быструю загрузку приложений, а также повышает производительность обработки материалов на смартфонах и планшетах. Для удобства работы с картридерами в ноутбуках и ПК, в комплекте поставки microSD линейки предусмотрен переходник для слотов SD.Карты Canvas React Plus соответствуют спецификации UHS-II скоростных классов U3 и V90 для видео и обеспечивают скорость линейной записи до 165 МБ/с при скорости чтения 285 МБ/с у microSD моделей. В SD-картах скоростные показатели вырастают до 260 и 300 МБ/с соответственно. При этом, microSD-карты данной линейки соответствуют классу скорости для приложений A1, что позволяет применять их для расширения встроенной памяти мобильных устройств без потери производительности.Для обеспечения максимальной продуктивности все карты Canvas React Plus поставляются в комплекте с высокоскоростным картридером MobileLite Plus, а microSD-карты дополнительно комплектуются переходником для слотов SD.Картридеры MobileLite Plus обеспечивают максимальную скорость передачи данных, используя новейший стандарт USB 3.2 Gen 1, и поддерживают протокол высокоскоростного обмена данными UHS-II, что делает их оптимальными для работы с картами линеек Canvas Go! Plus и Canvas React Plus.Карты памяти серии Canvas обеспечены пожизненной гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.