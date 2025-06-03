DVL продовжує інвестувати в енергостійкі технології

3 июня 2025, 13:15

Об’єднана група компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell) продовжує масштабне будівництво енергоефективної гігабітної мережі GPON, розпочате компанією Voliа у травні 2024 року.

За рік існнування проєкту доступ до швидкісного інтернету за цією передовою технологією забезпечено для майже 2900 багатоквартирних будинків (297800 квартир) у п’ятьох великих містах України — Києві, Львові, Вінниці, Харкові та Дніпрі. А також для 47300 помешкань в інших населених пунктах



В межах будівництва, зокрема відбувається заміна технологій FTTB та DOCSIS. Завдяки такій модернізації задовільняється попит абонентів на доступ до швидкісного інтернету (до 1000 Мбіт/с), який за наявності відповідного обладнання на боці користувача може певний час працювати навіть в умовах знеструмлень. Окрім того, технологія GPON є більш енергоефективною і дозволяє частково скоротити витрати оператора на електроенергію.



Після «пілоту», який відбувся в Києві восени 2023 року, та проведених розрахунків проєкт вже навесні 2024 р. стартував одразу в кількох містах. У Києві, Львові, Вінниці розпочалась модернізація мережі DOCSIS, у Харкові – FTTB. І навіть попри ускладнення роботи технічних команд через постійні обстріли, для харків’ян за цей час змогли забезпечити підключення мережі для 106300 квартир. Цьогоріч проєкт масштабувався також і на м. Дніпро.



Загалом у планах групи компаній DVL – досягти проникнення технологією GPON до 60% в кожному місті, де проходить масштабна модернізація мережі. Відтак, лише за 5 місяців 2025 року будівництво в них охопило понад 135100 тис квартир.

Водночас, окрім Києва, Львова, Вінниці, Харкова та Дніпра, точкові роботи також активно ведуться ще у 26 містах України. Зокрема, у Сумах, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому, Рівному, Одесі, Чернівцях, Луцьку, Тернополі, Трускавці, Івано-Франківську та інших населених пунктах. На травень 2025 р. в межах цього будівництва можливість доступу до енергоефективного гігабітного інтернету GPON забезпечена для більш як 47 300 помешкань.



Найбільше локальне охоплення на цей момент мають такі міста:

• м. Ніжин (Чернігівська обл.): 29 % багатоквартирних будинків.

• м. Ізюм (Харківська обл.): 15% багатоквартирних будинків.

• м. Добротвір (Львівська обл.): 25% багатоквартирних будинків

• м. Кропивницький: 10% багатоквартирних будинків.



Об’єднання компаній групи DVL, яке відбулось восени 2024 року, дозволило не лише продовжувати масштабне будівництво мережі GPON з використанням потенціалу об’єднаного ресурсу технічних команд компаній, а й надало можливість абонентам lifecell користуватися перевагами доступу до гігабітної мережі при підключенні нової пропозиції 3в1 – тарифу “Лайфсет М”. Він пропонує в одному наборі послуги мобільного зв’язку, домашнього інтернету та телебачення лише за 175 грн на 4 тижні. Ця заощадлива пропозиція, яка дає більше переваг користувачам, відповідає стратегії групи компаній DVL – давати клієнтам максимум можливостей за оптимальну ціну.



Попри виклики воєнного часу, зокрема постійне відновлення зруйнованої інфраструктури через обстріли, організацію резервування ключових вузлів мережі для стабільності роботи, необхідність бронювання працівників технічних команд тощо модернізація і будівництво мережі GPON продовжується, загальний обсяг інвестицій у цей проєкт планується на рівні 1,5 млрд грн.

