Стартуют продажи карт памяти Kingston объемом до 512 Гб

Уже в середине ноября в ассортименте Юг-Контракта появятся высокопроизводительные карты памяти Canvas React объемом до 512 Гб, недавно представленные компанией Kingston.
Линейка карт памяти Canvas React предназначена для записи 4k-видео и скоростной серийной фотосъемки цифровыми зеркальными и беззеркальными фотоаппаратами, а также смартфонами высокого класса, требующими максимальной скорости записи. Предназначенные для надежного хранения отснятого материала даже в сложных и небезопасных условиях, эти карты памяти разрабатывались с тем, чтобы обеспечить надежность, гибкость и производительность для применения в самых требовательных проектах.
Новые карты памяти Kingston из серии Canvas React теперь доступны в максимальном объеме до 512 Гб, что позволяет хранить практически неограниченное количество фотографий и многие часы видео в UltraHD-разрешении. При этом новинки доступны сразу в двух наиболее популярных форм-факторах microSD и SD. Скорость обмена информацией соответствует Class 10 UHS-I U3 и достигает 100 МБ/с при чтении и 80 МБ/с при записи. Такие скоростные показатели делают данные карты памяти отличным выбором для наиболее требовательных к производительности задач.
Преимущества карт памяти Canvas React:
Высокая скорость записи/чтения — события не ждут, пока их зафиксируют, потому карта памяти должна успевать все.
Поддержка 4k-видео — современный интерфейс UHS-I U3 и класс скорости видеозаписи V30 гарантируют запись высококачественного видео с разрешением 4k.
Полная совместимость с Android OS — поддержка класса производительности Android A1 обеспечивает быстрый запуск приложений и высокую скорость работы операционной системы.
Надежность — карты защищены от воды, ударов, рентгеновского излучения и высоких температур, потому способны работать в самых жестких условиях.
Новые microSD и SD-карты Canvas React от Kingston объемом до 512 Гб появятся на складе Юг-Контракта уже в середине ноября текущего года.
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