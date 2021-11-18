Nozomi Networks расширяет свои позиции на новых рынках

18 ноября 2021, 11:15

True Value Added IT-дистрибьютор BAKOTECH подписал партнерское соглашение с компанией Nozomi Networks, которая специализируется на разработке систем для мониторинга и защиты OT-систем.

В результате сделки BAKOTECH становится первым и единственным официальным дистрибьютором продуктов Nozomi Networks в Украине, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Киргизии.

Решения Nozomi Networks подходят для предприятий критической инфраструктуры и промышленных компаний, использующих в работе автоматизированные системы управления техническим процессом (АСУ ТП). Концентрация на определенной проблематике и техническая экспертность применения новейших технологий в разработке продуктов сделали Nozomi Networks мировым лидером в своей сфере."Сотрудничество с Nozomi Networks — это наша реакция на растущий спрос компаний и государственных предприятий на решения для промышленной кибербезопасности. Даже в мировых масштабах выбор продуктов такой узкой специализации остается довольно скромным, в нашем регионе эта проблема стоит еще острее, поэтому появление на рынке такого вендора как Nozomi Networks принесет компаниям возможность решить прежде невыполнимые задачи", — говорит СЕO BAKOTECH Евгений Бадах."BAKOTECH стал лучшим выбором в наших поисках дистрибьютора с глубоким пониманием защиты производственной инфраструктуры и ее взаимодействия с IT", — говорит Майкл Дугент, директор по продажам Nozomi Networks в Восточной Европе. — "Сотрудничество с BAKOTECH позволяет быстро реагировать на растущий рыночный спрос на наши решения, что в свою очередь даст клиентам новый уровень видимости и контроля критических инфраструктур".Продукты Nozomi Networks используются лидирующими мировыми компаниями из любых промышленных сфер: энергетический сектор, добыча, фармацевтика, машиностроение и др. Вендор предлагает гибкие варианты развертывания и архитектуры, благодаря чему решения находят применение в любой компании, использующей ОТ-cистемы.OT-системы предприятий невозможно защитить при помощи решений для IT-инфраструктур из-за особенностей их функционирования. При этом существует возможность взломать такие системы и помешать их функционированию, что влечет за собой масштабные последствия: от огромных убытков до техногенных катастроф.Nozomi Networks решает сразу две важные задачи: позволяет централизованно мониторить работу OT-систем и своевременно определять, и устранять инциденты безопасности. Благодаря этому у компаний появится возможность реагировать на изменения в работе систем, упростить процесс интеграции IT и OT, безопасно проводить плановые диагностики, обновления и модернизацию оборудования, а также своевременно обнаруживать кибератаки и реагировать на них.