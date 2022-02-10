BAKOTECH подписала соглашение со Skybox Security

10 февраля 2022, 13:45

Украинская компания BAKOTECH, позиционирующая себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, подписала соглашение со Skybox Security — мировым лидером в области управления состоянием безопасности. Дистрибьюторское соглашение распространяется на Украину.

Skybox Security предоставляет решения для упреждающей безопасности с возможностью анализа и визуализации гибридных, мультиоблачных и OT-сред. Skybox Security Posture Management Platform предоставляет возможность учитывать специфику архитектуры при принятии решений о бизнес-стратегии и программах безопасности, что позволяет строить уникальную систему ИБ с учетом всех требований конкретной компании.Платформа состоит из трех частей для анализа фаерволов, анализа сетевого оборудования и анализа уязвимостей. Наибольшей продуктивности можно достичь при использовании всех трех модулей, но они также способны работать отдельно, что позволит компаниям более гибко планировать бюджет и строить систему безопасности.«В современном мире компаниям становится все сложнее держать под контролем всю поверхность атаки с учетом уникального контекста. Решения Skybox Security позволят предприятиям из частного и государственного секторов повысить видимость своей IT-инфраструктуры и таким образом оптимизировать работу технических специалистов» — прокомментировал Евгений Бадах, СEO BAKOTECH.