BAKOTECH становится дистрибьютором Waterfall Security Solutions

30 ноября 2021, 15:07

Waterfall Security Solutions и BAKOTECH объявляют о партнерстве для достижения более высокого уровня безопасности промышленных предприятий и открытия новых возможностей для автоматизации в современной враждебной среде киберугроз.

В качестве официального дистрибьютора BAKOTECH представляет продукты и решения для промышленной кибербезопасности Waterfall в Украине, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Киргизии.«Партнерство с Waterfall Security — стратегически важный шаг, который принесет пользу всем представителям рынка: у предприятий появится возможность реализовать трендовые подходы интеграции IT и OT, вендор получит рынок с заинтересованными потенциальными клиентами, а BAKOTECH дополнит ценностное предложение еще одним решением для OT» — говорит СЕO BAKOTECH Евгений Бадах.«Waterfall рады работать с BAKOTECH для дальнейшего повышения темпов нашего роста на этих важных рынках,» — сказал Лиор Френкель, генеральный директор и соучредитель Waterfall Security Solutions. «BAKOTECH является надежным поставщиком для промышленных, производственных, коммунальных и инфраструктурных клиентов, которые используют однонаправленные шлюзы Waterfall и сопутствующие продукты для самой надежной защиты IТ/OT для промышленных операций».Предложения Waterfall Security представляют ценность как для руководителей по информационным технологиям, которые занимаются обеспечением киберзащиты для объектов критически важной инфраструктуры, так и для IT-директоров, работающих над безопасным объединением как OT-систем, так и сетей для MES (систем управления производством), прогнозного обслуживания, OEE (общей эффективности оборудования) и других приложений автоматизации бизнеса. Однонаправленные шлюзы безопасности Waterfall обеспечивают безопасную интеграцию IT/OT.Оборудование Unidirectional Gateway защищает промышленные системы и системы OT от 100% внешних атак, независимо от того, насколько изощрены эти атаки, программы-вымогатели или другие вредоносные программы. Программное обеспечение Unidirectional Gateway делает данные OT легкодоступными для пользователей и приложений из IT с минимальным влиянием на сети и чувствительные системы OT. Продукты и решения Waterfall считаются «золотым стандартом» на самых современных и наиболее надежных промышленных предприятиях мира.