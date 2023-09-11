BAKOTECH розширює партнерство з F5

11 сентября 2023, 13:38

BAKOTECH, міжнародний True Value Added ІТ-дистриб'ютор, тепер пропонує повний набір рішень F5 у Литві, Латвії та Естонії.



BAKOTECH розширює своє партнерство з вендором F5, додаючи до пропозиції на ринках Литви, Латвії та Естонії провідні та мультихмарні рішення для захисту й доставки додатків від F5.



BAKOTECH — міжнародний ІТ-дистриб'ютор з високою доданою вартістю — має давні партнерські відносини з F5, включно зі співпрацю в Україні, країнах СНД та Центральної Азії. Протягом восьми років компанія працює з іншими постачальниками в Балтійському регіоні і тепер може запропонувати повний набір рішень F5 для своєї зростаючої клієнтської бази.



F5 вирізняється своєю здатністю захищати, доставляти та оптимізувати додатки, API та інфраструктуру, на які покладається бізнес, де б вони не розташовувались: локально, у хмарі чи на периферії. Наразі F5 захищає понад половину світових додатків у всіх середовищах, включно з критично важливими додатками 47 компаній зі списку Fortune 50, 85% компаній зі списку Fortune 500 та 10 провідних світових брендів. Наразі F5 захищає 4,5 мільярда веб-транзакцій щодня та запобігає 30 мільярдам шахрайських транзакцій на місяць.

«F5 та BAKOTECH мають довгу історію співпраці, тому ми раді поширити нашу спільну експертизу на нові ринки Литви, Латвії та Естонії», — говорить Карл Беррі, директор F5 у регіоні Північної та Західної Європи, Близького Сходу та Африки.



«Разом ми надамо нашим партнерам інструменти, необхідні для створення більш безпечних додатків та їх швидкого розгортання. Йдеться про особливу увагу до нашої розподіленої хмарної платформи, яка полегшує захист, доставку та оптимізацію традиційних і сучасних додатків, де б вони не були розгорнуті — локально, у хмарі або на периферії».



BAKOTECH спеціалізується на рішеннях для кібербезпеки, мереж, інфраструктур додатків та інших галузей. Окрім прямого продажу та підтримки на всіх етапах, компанія також надає ряд послуг, які допомагають впровадити рішення та забезпечити максимальну вигоду від використання продукту.



«BAKOTECH має значний досвід роботи в Литві, Латвії та Естонії, і тепер ми готові розвивати його з F5. Ми віримо, що розширення нашого продуктового портфеля в країнах Балтії створить нові можливості для всіх зацікавлених сторін. Наші партнери зможуть значно розширити свій бізнес, в той час, як наші клієнти отримають доступ до провідних на ринку рішень для захисту та доставки додатків, і все це буде підкріплено експертністю, досвідом та службою підтримки світового класу», — говорить Євген Бадах, CEO BAKOTECH.



###



Якщо вам потрібна додаткова допомога з рішеннями F5, ви можете запросити безкоштовну консультацію за посиланням: f5.bakotech.com/consultation.



Про BAKOTECH



BAKOTECH — міжнародна група компаній, флагман у сфері спеціалізованої дистрибуції ІТ-рішень з доданою вартістю, що представляє рішення провідних ІТ-вендорів. Позиціонуючи себе як справжній ІТ-дистриб'ютор з доданою вартістю, BAKOTECH надає професійну передпродажну, післяпродажну, маркетингову та технічну підтримку партнерам і кінцевим клієнтам. Для отримання додаткової інформації відвідайте b4-services.bakotech.com.



Про F5



F5 — це мультихмарна компанія з доставки та захисту додатків, яка створює кращий цифровий світ. F5 співпрацює з найбільшими та найпрогресивнішими організаціями світу, щоб забезпечити безпеку та оптимізацію кожного додатку та API, незалежно від того, де вони працюють — локально, у хмарі чи на периферії. F5 дозволяє організаціям надавати своїм клієнтам винятковий безпечний цифровий досвід і постійно відстежувати загрози. Для отримання додаткової інформації відвідайте f5.com.

Повний огляд рішень F5, які наразі пропонує компанія BAKOTECH, можна знайти за посиланням: f5.bakotech.com.