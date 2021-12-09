Вже в продажу: електропечі ТМ Ariete у вітнажному стилі

9 декабря 2021, 9:45

На складі Юг-Контракту, ексклюзивного дистриб’ютора ТМ Ariete в Україні, з’явилися електричні печі у вінтажному стилі.

Новинки серії 979 від італійського бренду Ariete мають вишуканий вінтажний дизайн та зручні у використанні.Моделі представлено у трьох пастельних кольорах, тож вони чудово підійдуть до будь-якого інтер’єру.Техніка не має аналогів на українському ринку, а низка переваг робить печі Ariete 979 незамінними помічниками на будь-якій кухні:• невеликі розміри, потужність 1380 Вт та 3 режими приготування;• можливість приготування цілої курки із фірмовою скоринкою (завдяки об’єму 18 літрів і функції ввімкнення верхнього\нижнього грилю);• можливість приготування піци, завдяки округлій задній стінці та великому внутрішньому простору, що може вміщати деко для випічки діаметром до 30 см;

• випікання хлібу, пирогів та здоби завдяки таймеру на 60 хвилин та термостату, що регулює внутрішню температуру і дозволяє встановлювати час в залежності від типу випічки;• швидке розігрівання та розморожування.