Електричні конвектори: різновиди та особливості

17 октября 2024, 11:50

Електричні конвектори – це популярний вид обігрівачів, які працюють за принципом природної конвекції. Вони нагрівають повітря біля своєї поверхні, а те, в свою чергу, піднімається вгору, створюючи циркуляцію теплого повітря в приміщенні.

Сьогодні різноманітні електроконвектори доступні в інтернет-магазинах техніки, наприклад https://vencon.ua/ua/catalog/elektricheskie-konvektory

Електроконвектори поділяються у першу чергу за типом нагрівального елемента. Вони бувають:

Трубчасті - найпоширеніший тип. Такі пристрої мають трубчасті ТЕНи, які рівномірно розподіляють тепло.

Голчасті - більш бюджетний варіант. Нагріваються швидше, але менш довговічні та чутливі до вологи.

Монолітні - найдорожчі, але й найефективніші. Мають монолітну керамічну або металеву пластину, яка нагрівається рівномірно і довго утримує тепло.

Настінні кріпляться до стіни. Компактні та економлять простір.

Підлогові конвектори мають ніжки і можуть встановлюватися на підлогу. Мобільні та зручні для переміщення.

У свою чергу універсальні електроконвектори можуть встановлюватися як на стіну, так і на підлогу. Найбільш універсальний варіант.

Механічні конвектори мають простий механічний термостат. Вони є більш бюджетними, але менш точними.

У свою чергу, електронні конвектори мають електронний термостат. Вони точніше підтримують задану температуру і часто мають додаткові функції (таймер, програмування).

Такі пристрої також комплектуються додатковими функціями. Наприклад, вони можуть мати вентилятор, що прискорює процес обігріву, але збільшує шум. Якщо у них встановлений іонізатор, то він очищує повітря від пилу і бактерій. Таймер дозволяє задати час увімкнення/вимкнення приладу. А програмування дозволяє скласти індивідуальний графік роботи конвектора.

Який конвектор вибрати?

Вибір конвектора залежить від ваших потреб і можливостей. Для основного опалення краще вибрати конвектор з монолітним нагрівальним елементом і електронним керуванням. У той же час для додаткового обігріву підійде конвектор з трубчастим або голчастим нагрівальним елементом і механічним керуванням. А для ванної кімнати рекомендується конвектор з високим ступенем захисту від вологи.

При виборі конвектора також зверніть увагу на:

1. Потужність: розрахуйте необхідну потужність, виходячи з площі приміщення.

2. Розміри: виберіть конвектор, який за розміром підійде для вашого приміщення.

3. Дизайн: конвектор повинен гармонічно вписатися в інтер'єр.

4. Ціна: виберіть конвектор, який відповідає вашому бюджету.

Важливо! Перед покупкою обов'язково ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.