18 ноября 2025, 13:45

Кінець ери: Ford зупинив випуск моделі Focus

Останній Ford Focus зійшов з конвеєра 15 листопада. Місце моделі в Європі зайняли електричні кросовери Explorer та Capri.

Автомобіль виробляли майже 27 років.


