Focus Entertainment приобрела студию-разработчика Shady Part of Me

22 октября 2021, 10:45

Focus Entertainment (Focus Home Interactive до недавнего времени) объявила о приобретении студии Douze Dixiemes, которая выпустила атмосферную головоломку Shady Part of Me. Об этом компания рассказала на официальной странице в Twitter.

«Focus Home Interactive (издатель почему-то использовал старое название в твите и иллюстрации — прим.) сегодня объявляет о приобретении Douze Dixiemes, студии-партнёра Focus, состоящей из увлечённых создателей как из индустрии анимации, так и из индустрии видеоигр, — заявила компания. — Мы с нетерпением ждём совместной работы над новыми интересными проектами с командой!»



Shady Part of Me — единственная игра Douze Dixiemes. Она рассказывает печальную историю о путешествии маленькой девочки и её тени по сюрреалистической стране снов. Чтобы справиться с душевными страданиями, героиня и её спутница должны повзрослеть и научиться действовать вместе. Примечательно, что проект озвучила британская актриса Ханна Мюррей (Hannah Murray), которая сыграла в сериалах «Игра престолов» и «Молокососы».



Shady Part of Me вышла 10 декабря 2020 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

(С) 3dnews.