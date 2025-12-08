lifecell запустив послугу "Комерційні виклики" для бізнес-клієнтів

8 декабря 2025, 14:45

Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, запустив новий сервіс для корпоративного сегменту – «Комерційні виклики».

Рішення створене для контрольованої, безпечної та відповідальної моделі комунікації компаній з кінцевими користувачами без залучення операторів кол-центрів.

«Комерційні виклики» – це автоматизовані телефонні дзвінки, які допомагають бізнесу з клієнтами під час важливих етапів їх обслуговування. Сервіс дозволяє здійснювати доставку верифікаційних кодів, підтверджувати операції, авторизувати користувачів та оперативно інформувати їх про зміни у сервісах тощо.

Раніше доставка верифікаційних повідомлень здійснювалась переважно через SMS, але завдяки «Комерційним викликам» бізнес отримує додатковий канал, що підвищує ймовірність своєчасної доставки коду до 100%. Послуга працює на базі IP-телефонії (VoIP), що забезпечує стабільну якість з’єднання навіть за пікових навантажень та підтримує різні сценарії використання.

Сервіс також забезпечує прозорість та доцільність комерційних звернень для кінцевого споживача, адже тепер мобільний оператор контролює походження рекламних (комерційних) дзвінків і застосовує санкції у випадках, коли виклики здійснюються без його підтвердженої згоди. Тож для споживачів це означає додатковий захист від спаму і нав’язливих дзвінків.

«Комерційні виклики» будуть корисними для банків, маркетплейсів, e-commerce, логістичних компаній, страхових організацій, комунальних служб, медичних установ, а також малого бізнесу.



Рішення підходить для вирішення таких бізнес-потреб:

- авторизації користувачів (OTP, двофакторна автентифікація);

- підтвердження операцій та замовлень;

- інформування про статуси послуг або рахунків;

- проведення маркетингових промокампаній;

- опитувань та нагадувань.



Ключовими перевагами комерційних викликів є:

• Швидкість та масштабованість – можливість здійснювати тисячі дзвінків за лічені хвилини.

• Висока якість з’єднання – стабільна робота сервісу навіть при великому навантаженні.

• Економічність – нижча вартість у порівнянні з традиційними SMS чи роботою кол-центрів.

• Персоналізація – налаштування сценаріїв під конкретні бізнес-задачі.

• Легке підключення – не потребує складної ІТ-інтеграції.



Максимальна тривалість одного комерційного виклику становить до 120 секунд, що дає змогу бізнесу формувати чіткі, короткі та ефективні сценарії взаємодії з клієнтами. Номери, які використовуються для «Комерційних викликів», не приймають вхідні дзвінки, що відокремлює цей трафік від звичайного голосового зв’язку та забезпечує відповідність функціональному призначенню сервісу. Послуга не використовується для міжнародних дзвінків.



Вартість користування сервісом залежить від обсягу викликів та обраного сценарію. Базова вартість одного комерційного виклику складає 0,45 грн з тарифікацією в мережі lifecell – 0,09 грн/хв та 0,11 грн/хв для дзвінків на інші мережі по Україні.