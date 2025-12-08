Укриття на ЧАЕС втратило функції безпеки, необхідне комплексне відновлення

8 декабря 2025, 13:15

Минулого тижня команда МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильському майданчику, який був серйозно пошкоджений внаслідок удару дрона в лютому.



Місія підтвердила, що НБК втратив свої основні функції безпеки. У заяві йдеться про те, що попри обмежений ремонт, своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для забезпечення довгострокової ядерної безпеки.